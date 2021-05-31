Бойовики знову викрали школярів у Нігерії: близько 150 дітей зникло

Бойовики викрали щонайменше 150 учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії. Однак ця цифра може бути значно більшою.
Точна кількість дітей, яких викрали, невідома. Учитель сказав про 150 школярів, однак є інформація про 200. Про це заявила головний прессекретар губернатора штату Мері Ноель Берже.
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Як відбувався напад
Бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили вогонь. Люди почали тікати, а нападники пішли в ісламську школу та забрали дітей. У школі вчаться хлопчики та дівчатка, яким від 6 до 18 років.
Крім того, під час нападу вистрелили у двох людей. Одна особа загинула.
Викрадення відбуваються постійно
Напад в Тегині стався на наступний день після того, як звільнили 14 людей, викрадених з університету в сусідньому штаті Кадуна. Бойовики викрадають людей, щоб отримати викуп.
Протягом останніх місяців вони провели рейди по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.
Попередні напади в Нігерії
- Вночі 26 лютого 2021 року бойовики атакували державну школу-інтернат у місті Джангебе. Люди увірвалися до гуртожитку, викрали 317 школярок. Згодом дівчат вдалося звільнити.
- 17 лютого бойовики атакували державний коледж-інтернат у громаді Кагара. У результаті викрали десятки учнів, викладачів, вбили 1 людину та багатьох поранили.
- Також у лютому зловмисники напали на 2 села та вбили щонайменше 19 мирних людей.
- У травні озброєні напали на одну з мечетей в штаті Кацина. Бойовики захопили 40 людей.