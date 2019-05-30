Бойовики активізувались на Донбасі: гаряче було поблизу щонайменше 14 населених пунктів

Упродовж доби 29 травня бойовики на Донбасі 19 разів порушували режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених "Мінськом» артилерійських систем калібрів 152 і 122 міліметри та мінометів калібрів 120 і 82 міліметри. Ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок тощо.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

– біля села Водяне: з артилерійських систем калібру 122 мліметри;

– поблизу населеного пункту Піски: чотири рази з мінометів калібру 82 міліметри та протитанкових ракетних комплексів;

– у районі Авдіївки: тричі з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу Чермалика: з озброєння бойових машин піхоти;

– біля Мар'їнки: зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– у районі населеного пункту Новотроїцьке: двічі з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– біля населеного пункту Новоселівка Друга: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– поблизу села Гнутове: з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– біля села Талаківка: з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були ворог обстріляв чотири рази:

– поблизу населеного пункту Оріхове: з артилерійських систем калібру 152 міліметри;

– біля населеного пункту Золоте-4: з мінометів калібру 120 міліметрів;

– поблизу населеного пункту Новолуганське: з автоматичних станкових гранатометів;

– у районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська: зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Від початку поточної доби обстрілів з боку противника зафіксовано не було.

Упродовж доби 28 травня бойвики 11 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Об'єднаних сил зазнав поранення. При цьому було ліквідовано 3 бойовиків, ще 1 було поранено.



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