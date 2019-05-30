Боевики активизировались на Донбассе: горячо было вблизи по меньшей мере 14 населенных пунктов

В течение суток 29 мая боевики на Донбассе 19 раз нарушали режим прекращения огня, из них пять раз – с применением запрещенных "Минском" артиллерийских систем калибров 152 и 122 миллиметра и минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок и тому подобное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил:

– возле села Водяное: из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;

– вблизи населенного пункта Пески: четыре раза из минометов калибра 82 миллиметра и противотанковых ракетных комплексов;

– в районе Авдеевки: трижды из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи Чермалика: из вооружения боевых машин пехоты;

– возле Марьинки: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– в районе населенного пункта Новотроицкое: дважды из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– возле населенного пункта Новоселовка Вторая: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– вблизи села Гнутово: из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– возле села Талаковка: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников враг обстрелял четыре раза:

– вблизи населенного пункта Орехово: из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра;

– возле населенного пункта Золотое-4: из минометов калибра 120 миллиметров;

– вблизи населенного пункта Новолуганское: из автоматических станковых гранатометов;

– в районе участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Станица Луганская: из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один – ранен. От начала текущих суток обстрелов со стороны противника зафик

В течение суток 28 мая бойвики 11 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов 1 боец Объединенных сил получил ранение. При этом были ликвидированы 3 боевиков, еще 1 был ранен.

Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях