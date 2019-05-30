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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Знайшли тіло бійця, який зник біля Попасної під час бою з диверсантами ворога

      480 Читать новость на русском
      Воїн загинув внаслідок атаки ворожих диверсантів
      Воїн загинув внаслідок атаки ворожих диверсантів / 24 Канал

      Тіло українського воїна, який пропав безвісти у бою з диверсійно-розвідувальною групою проросійських бойовиків, перебуває на тимчасово окупованій території. Представникам ЗСУ його мають передати 31 травня на КПВВ "Щастя".

      У центрі Операції Об'єднаних сил повідомили, що тіло військовослужбовця виявили на місці проведення бою 29 травня приблизно о 15:00.

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      В результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи "Евакуація 200" на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М.,
      – йдеться у повідомлені.

      Український захисник входив до групи саперів 54-ї окремої механізованої бригади. 27 травня сапери виконували бойове завдання з перевірки мінних загороджень переднього краю оборони підрозділу в районі міста Попасноа Луганської області.

      Тоді диверсійна група окупантів атакувала саперів, однак воїнам ЗСУ вдалося відбити напад, завдавши противнику втрат. Нажаль в цьому бою загинув український військовий.

       

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      Теги: Новини України
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