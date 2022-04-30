Брешуть солдатам і готуються до нових значних втрат, – Зеленський про російських командирів

Армія країни-агресорки вже 2 місяці зазнає в Україні чималих втрат. Президент Володимир Зеленський розповів, що російські командири брешуть своїм солдатам та готуються до їхніх смертей.

Зеленський зауважив, що російські окупанти збирають додаткові сили для нових атак на Сході України, повідомляє 24 канал. Вороги нагнали підкріплення на Харківщину та намагаються посилити тиск на Донбасі. Від початку війни вони вже втратили понад 23 тисячі солдатів, однак досі зупиняються.

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Російські командири брешуть своїм солдатам та готуються до значних втрат

Президент розповів, що російське командування готується до нових великих втрат. Загарбники набирають нових людей у ті підрозділи, особовий склад яких був майже повністю знищений або суттєво ослаблений у березні – квітні.

"Зі слабкою мотивацією. Зі слабким бойовим досвідом. Вони просто хочуть добрати потрібну кількість. Щоб можна було кинути у наступ і ці підрозділи", – зауважив глава держави.

За словами Зеленського, російське командування чудово розуміє, що ще тисячі їхніх солдатів будуть убиті чи поранені найближчими тижнями.

Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів,

– зазначив президент.

Окрім цього, російські командири не розповідають, які нові планові втрати очікують генерали. Зеленський підсумував, що кожен російський солдат може врятувати своє життя – їм краще вижити у Росії, ніж загинути на українській землі.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

Коротко про втрати загарбників в Україні

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