Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження щодо далекобійної зброї для України, – Мерц

Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на далекобійність військових постачань в Україну. Також Берлін зробив цікаву заяву щодо ударів по Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час дискусії на форумі, організованому телерадіокомпанією WDR.

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Що заявив Мерц про зброю для України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина, Велика Британія, Франція та США не мають жодних обмежень щодо далекобійності зброї, що ці країни постачають в Україну.

Більше не існує жодних обмежень на далекобійність зброї, яка була поставлена ​​в Україну, – ні з боку британців, ні з боку французів, ні з нашого боку. З боку американців також немає,

– заявив Мерц.

Німецький канцлер пояснив, що це означає, що Україна може зараз оборонятися, наприклад, атакуючи військові об'єкти на території Росії. За словами голови уряду Німеччини, до певного моменту Київ "не міг цього робити".

Окрім того, Фрідріх Мерц заявив, що тепер необхідну забезпечити Україну цією далекобійною зброєю.

До слова, очікується, що Німеччина надасть від 100 до 150 далекобійних крилатих ракет Taurus, які є аналогом британсько-французьких Storm Shadow/SCALP-EG.

Цікаво, що Фрідріх Мерц ще до обрання на посаду канцлера Німеччини наголошував, що Україні треба надати далекобійні ракети Taurus, щоб наша країна могла оборонятися від Росії. Однак минулий канцлер Олаф Шольц був категорично проти цього.

Зрештою у німецькому уряді заявили, що більше не коментуватимуть плани щодо постачання військової допомоги Україні, включно з ракетами Taurus. У Берліні наголосили, що інформація про постачання зброї повинна залишатися відкритою, але деталі, як-от кількість ракет – ні.

Варто наголосити, що раніше експрезидент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську далекобійну зброю для ударів по території Росії. Зокрема мовиться і про ракети ATACMS, які мають дальність ураження до 300 кілометрів. Були також і повідомлення, що Британія та Франція дозволили Україні завдавати ударів углиб російської території за допомогою їхніх ракет SCALP/Storm Shadow, але зрештою вони не були підтведжені.