Британія обіцяє використати всі засоби, аби не допустити вторгнення в Україну

Лідери Європейських країн та США обговорили агресію Росії проти України. У дискусії взяли участь лідери Великої Британії, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Італії.

Усі вони одноголосно закликали Росію знизити рівень напруженості. Також очільники цих країн підтвердили, що твердо підтримують територіальну цілісність України.

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Лідери погодилися з тим, що недавні зустрічі глав МЗС G20 і НАТО були корисними майданчиками для обговорення цієї теми. Політики "підкреслили необхідність забезпечити єдиний фронт перед обличчям" російських загроз і агресії.

Прем'єр-міністр сказав, що Велика Британія продовжить використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти, які є в її розпорядженні, щоб запобігти будь-якій російській агресії щодо України,

– зазначили в канцелярії Бориса Джонсона.

Там додали, що політики домовилися знову провести розмову після бесіди президента Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що відомо про зустріч Байдена та Путіна

Розмова лідерів США та Росії запланована на 7 грудня. Перемовини відбудуться у форматі відеозв'язку по захищеній лінії. Спочатку покажуть кілька початкових кадрів із зустрічі. Одразу після цього спілкування продовжать у закритому форматі.

Орієнтовно переговори стартують о 18:00 за московським часом. У Кремлі думають, що триватиме розмова досить довго. Жодної спільної заяви після переговорів не передбачається. Пресслужба лише пообіцяла дати повідомлення про результати.

Що відомо про російські війська на кордоні з Україною Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила наша розвідка. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває Про стягування військ Росії до кордону з Україною спершу повідомили американські видання. Згодом це підтвердила наша розвідка. Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що біля кордонів з Україною вже перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових . Однак він не виключає, що згодом ця кількість може сягнути 175 тисяч

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков закликав Британію, США і Канаду направити своїх військових інструкторів ближче до російського кордону. На його думку, це допоможе стримати російську агресію.

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