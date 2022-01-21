Британія оголосила про створення нового альянсу з Польщею та Україною

21 січня 2022 , 21:11
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Джерело:

Уряд Великої Британії

Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною. На такий крок офіційний Лондон готовий піти через загрозу російської агресії на українській території.

Про це під час виступу в Інституті Лоуі повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Ініціатива створення альянсу належить саме Лондону.

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 Такий альянс допоможе захистити Європу, – Трасс

Глава МЗС вважає, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі. Також Британія готує новий пакет підтримки України – мовиться про оборонне озброєння.

Ми працюємо з нашими партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб. Ми також зміцнюємо наше партнерство після переговорів в Лондоні в грудні – і ми сприяємо новим тристороннім зв’язкам з Польщею та Україною,
– повідомили у пресслужбі британського уряду.

Міністерка звернулась до всіх союзників, вона закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації. 

Новий альянс Британії, Польщі та України / Карта з твітеру Council on Geostrategy

У МЗС Британії впевнені, що загроза є цілому світу

Трасс впевнена, що те, що відбувається в Східній Європі має важливе значення для всього світу. Загрози не є регіональними.

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Позиція Британії щодо можливої агресії Росії:

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Автор: Ірина Пундор