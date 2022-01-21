Британія оголосила про створення нового альянсу з Польщею та Україною

Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною. На такий крок офіційний Лондон готовий піти через загрозу російської агресії на українській території.

Про це під час виступу в Інституті Лоуі повідомила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Ініціатива створення альянсу належить саме Лондону.

Тим часом Без доларів і SWIFT: Росія геть налякана можливими санкціями

Такий альянс допоможе захистити Європу, – Трасс

Глава МЗС вважає, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі. Також Британія готує новий пакет підтримки України – мовиться про оборонне озброєння.

Ми працюємо з нашими партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб. Ми також зміцнюємо наше партнерство після переговорів в Лондоні в грудні – і ми сприяємо новим тристороннім зв’язкам з Польщею та Україною,

– повідомили у пресслужбі британського уряду.

Міністерка звернулась до всіх союзників, вона закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.

Новий альянс Британії, Польщі та України / Карта з твітеру Council on Geostrategy

У МЗС Британії впевнені, що загроза є цілому світу

Трасс впевнена, що те, що відбувається в Східній Європі має важливе значення для всього світу. Загрози не є регіональними.

Читайте також Чехія готується надати Україні артилерійські снаряди

Позиція Британії щодо можливої агресії Росії:

Раніше ЗМІ повідомили, що Британія направила в Україну 30 військових з елітних підрозділів.

В МЗС Британії порівнювали можливий наступ Росії в Україні з радянським вторгненням в Афганістан. Дипломати кажуть, що атака росіян може призвести до великих втрат.

Також у Міноборони Великої Британії заявляли, що Лондон готовий збільшити військову допомогу Києву. Мовиться передусім про постачання зброї.

Розкол всередині НАТО – хто на боці України: дивіться у WTF