Британія передала Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2

Велика Британія передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2. Зокрема, серед них є боєприпаси зі збідненим ураном.

Про це мовиться у письмових відповідях заступника міністра оборони Британії Джеймса Гіппі. Він відповідав на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії "Альба".

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Британія передала Україні снаряди для Challenger 2

Гіппі розповів, що Британія відправила в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

З міркувань оперативної безпеки ми не даватимемо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів,

– повідомив молодший міністр Збройних сил Великої Британії.

Відповідаючи на питання, де саме використовуватимуть ці снаряди, Гіппі зазначив, що танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном ЗСУ вже використовують. Британське Міноборони не відстежує місця, де це відбувається.

За його словами, Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів зі збідненим ураном після завершення війни в Україні.

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