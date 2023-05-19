Інфраструктура Заходу потребує захисту: у Британії раптово заявили про загрозу з боку Росії
Джерело:The Guardian
У Британії вважають, що Росія може планувати атаки на критичну інфраструктуру країн Заходу. У Лондоні стверджують, що Росія має для цього сили та засоби.
Відповідну думку висловив міністр оборони Британії Бен Воллес. За його словами, в Росії є спеціальні підводні човни та кораблі-шпигуни, щоб здійснювати атаку на західну інфраструктуру.
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Росія може шпигувати за інфраструктурою Заходу
За його словами, росіяни мають спеціальну військово-морську програму, яка спрямована на те, щоб спостерігати або атакувати критично важливу інфраструктуру, що належить їх противникам.
У них є низка підводних човнів та інших одиниць обладнання, кораблі-шпигуни та все інше, спеціально призначене для цих цілей,
– сказав міністр оборони Британії.
Воллес наголосив, що саме тому критична інфраструктура Заходу зараз потребує захисту.
"Що ми можемо сказати без сумніву, так це те, що Росія має намір і можливість націлитись на критичну національну інфраструктуру Заходу. Ми повинні мати намір і можливості для її захисту", – зазначив він.
Росія може бути причетна до вибуху на "Північних потоках"
- Кремлівський режим може бути причетний до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які сталися у вересні 2022 року, саме перед початком опалювального сезону в Європі.
- Тоді було пошкоджено дві гілки "Північного потоку-1", яким Росія експортує газ у Європу, та одна гілка "Північного потоку-2", який перебуває під санкціями Заходу через війну РФ проти України.
- Відомо, що вибухи сталися у водах Швеції та Данії, внаслідок чого відбувся витік газу. Підрив "Північних потоків" розслідують Данія, Швеція та Німеччина.
- У листопаді 2022 року Швеція підтвердила диверсію на "Північних потоках". Також Збройні сили Данії заявили російський корабель СС-750 перебував біля "Північного потоку" за чотири дні до підриву труб.
- Видання The New York Times писало, що до диверсії нібито може бути причетна Україна. Проте президент Володимир Зеленський заперечив причетність України до диверсії.