Росія створює нову загальновійськову армію, – розвідка Британії про її дислокацію та завдання
Джерело:Міноборони Великої Британії
У зведенні Міноборони Великої Британії мовиться, що Росія може працювати над створенням нових військових формувань. Це потрібно державі-агресорці для перекидання ресурсів.
Росія, ймовірно, розширює свої військові структури з огляду на реалії воєнного часу. Британські розвідники вважають, що держава-агресорка може створювати нове формування – 18 загальновійськову армію.
Дивіться також Білорусь може фінансувати ПВК "Вагнера" замість Росії, – британська розвідка
Буде зосереджуватися на оборонних операціях
Формування, ймовірно, буде складатися із посилених підрозділів, які наразі діють у Херсонській області та з 22 армійського корпусу, який дислокується в Криму.
Ймовірно, 18 загальновійськова армія складатиметься з мобілізованого персоналу та зосереджуватиметься на оборонних операціях безпеки на півдні України.
Росія, ймовірно, прагне вивільнити більш досвідчені підрозділи для боротьби на ключових напрямках,
– мовиться у повідомленні британських розвідників.
Існує ймовірність, що через це нещодавно передислокувалися повітряно-десантні сили з Херсона на Оріхівський напрямок.
Військові формування у Росії
- Усі боєздатні підрозділи російської армії перекинули на територію України, щоб протидіяти контрнаступу ЗСУ. Сьогодні у Росії нема жодної бойової частини, здатної виконати бойове завдання за призначенням. Навколо Бахмута оборону тримають повітряно-десантні війська, що зазвичай розміщувались на заході Росії та діяли як елітні сили швидкого реагування на випадок загострення у стосунках з НАТО.
- Раніше у серпні розвідка Британії також повідомляла про те, що Росія почала формувати нові великі підрозділи для посилення своїх сухопутних військ. Це відбувається протягом останніх двох місяців. Однак у Міноборони Великої Британії пояснюють, що без нової хвилі мобілізації Кремль навряд чи знайде достатньо сил для цих формувань.
- Видання Financial Times написало, що російський диктатор готується до тривалішої війни. Зокрема, він ухвалив зміни до закону про мобілізацію в Росії. Мовиться про збільшення віку мобілізації від 27 до 30 років, надсилання повісток такій кількості чоловіків, якій забажають. Ба більше, як тільки чоловік отримає електронне призовне повідомлення, то кордони Росії для нього закриють.