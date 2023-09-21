Британські розвідники пояснили, чому росіяни мають труднощі при наступі

Росіяни намагаються утримати свої позиції на фронті, проте українські захисники впевнено звільняють наші території. У британській розвідці пояснили, чому ворог зазнає невдач.

Рік тому у Росії близько 300 тисяч резервістів призвали на війну проти України, які тепер зобов'язані служити до кінця вторгнення. Ймовірно, через це ворожа армія зовсім не має мотивації.

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У росіян низький моральний дух

Нещодавно голова комітету держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов сказав, що мобілізовані зобов’язані служити до кінця "спеціальної воєнної операції".

Він визнав складну ситуацію на фронті та заявив, що ротація із зони бойових дій неможлива.

Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, ймовірно, одним з найбільш важливих факторів, які сприяють низькому моральному духу росіян,

– мовиться в повідомленні.

Також після початку повномасштабного вторгнення російська армія нездатна проводити навчання високого рівня.

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