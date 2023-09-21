Британські розвідники пояснили, чому росіяни мають труднощі при наступі
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росіяни намагаються утримати свої позиції на фронті, проте українські захисники впевнено звільняють наші території. У британській розвідці пояснили, чому ворог зазнає невдач.
Рік тому у Росії близько 300 тисяч резервістів призвали на війну проти України, які тепер зобов'язані служити до кінця вторгнення. Ймовірно, через це ворожа армія зовсім не має мотивації.
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У росіян низький моральний дух
Нещодавно голова комітету держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов сказав, що мобілізовані зобов’язані служити до кінця "спеціальної воєнної операції".
Він визнав складну ситуацію на фронті та заявив, що ротація із зони бойових дій неможлива.
Відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, ймовірно, одним з найбільш важливих факторів, які сприяють низькому моральному духу росіян,
– мовиться в повідомленні.
Також після початку повномасштабного вторгнення російська армія нездатна проводити навчання високого рівня.
Ситуація на фронті: останні новини
- Ситуація на фронті вкрай складна, і це потрібно розуміти. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю зазначив, що наші військові володіють ініціативою. Водночас президент зазначив, що "контрнаступ не дуже швидкий". Попри це, підкреслив глава держави, важливим є той факт, що наші захисники щоденно просуваються та звільняють територію від ворога.
- Американське видання The New York Times, посилаючись на українських бійців, повідомило, що ЗСУ розширюють контрнаступ на Півдні й вже підійшли до другої лінії оборони ворога. Та нині ситуація на фронті може бути навіть складнішою, ніж була до цього. Про це заявив народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, зауваживши, що не згодний з тим, що нині Збройні Сили України на другій лінії оборони росіян.
- Сили оборони потужно нищать противника на Запорізькому напрямку. Аби стабілізувати ситуацію Росія перекидає сюди елітні десантно-штурмові війська. Найімовірніше, ці підрозділи укомплектовані не повністю. Військовий оглядач Денис Попович пояснив , що батальйони подекуди недоукомплектовані на 30% – 50%.