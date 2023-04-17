З 24 лютого понад 750 жертв: розвідка Британії назвала загрозу для українців з приходом весни

В Україні щодня повідомляють про жертв серед цивільного населення внаслідок мінування. Найбільше такі випадки фіксують у Херсонській та Харківській областях, які раніше були окуповані Росією.

Про це повідомили британські розвідники. Зауважимо, що нещодавно у Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах, однак він швидко помітив їх та вчасно зреагував.

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Яка є загроза для українців з приходом весни

За словами розвідників Британії, з приходом весни та збільшенням кількості людей, залучених до сільськогосподарської діяльності, ризик мінування цивільних осіб зросте.

З початку вторгнення було зареєстровано понад 750 постраждалих від мін серед мирних жителів – у кожній восьмій була дитина.

Щоб розмінувати Україну, ймовірно, знадобиться щонайменше десятиліття,

– наголосили у розвідці.

Вибух ворожих мін в Україні

Раніше у Харківській області сталася трагедія з подружжям, яке на своїй автівці наїхало на міну. Через наїзд на міну автомобіль вибухнув. На жаль, 65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми й перебуває у лікарні.

Також на Харківщині 1 березня авто підірвалося на міні. На жаль, усі, хто перебував у машині, загинули. Трагедія сталася на території Ізюмського лісового господарства поблизу села Співаківка.

26 березня в селі Сичавка Одеської області ворожа морська міна пошкодила базу відпочинку. Ще одну небезпечну знахідку знешкодили сапери.

А 29 березня в Ізюмському районі поблизу міста Барвінкове на ґрунтовій польовій дорозі легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Внаслідок вибуху загинули двоє осіб.

Окрім цього, 11 квітня місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату. У підсумку чоловік негайно викликав правоохоронців.

Майже 40 мільйонів доларів потрібно Україні для ліквідації небезпеки, яку несуть управління небезпекою нерозірваних снарядів та не розмінованих мін. Йдеться також про гранати, міномети, ракети, бомби, що скидаються з повітря, касетні боєприпаси, протипіхотні міни тощо.