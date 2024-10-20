У Дії закрили бронювання: у чому причина та скільки це триватиме

У неділю, 20 жовтня, стало відомо про призупинення послуги бронювання через застосунок Дія. Зазначається, що причиною ситуації є аудит заброньованих військовозобов'язаних.

Раніше у Міноборони попереджали про аудит критичних підприємств, однак стверджували, що його проводитимуть без припинення бронювання громадян.

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Бронювання в Дії тимчасово закрили

Від ранку під час спроби подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу "Бронювання працівників" користувач бачить повідомлення з помилкою.

Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями,

– повідомляється під час спроби скористатися сервісом бронювання.

Бронювання через Дію тимчасово закрили / скриншот із порталу

Раніше в Міноборони вказували, що рішення про проведення аудиту критичних підприємств ухвалили, бо різко збільшилася кількість заброньованих. Зазначалося, що протягом двох років таких нараховували 540 тисяч людей, а всього за кілька останніх місяців їх кількість зросла вдвічі.

Перед цим ЗМІ писали, що Володимир Зеленський був обурений бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що уряд призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року.