Бронювання в Дії за годину: як подати заяву та який термін відстрочки

Замість того, щоб витрачати тижні на оформлення бронювання, керівники компаній можуть отримати відстрочку від мобілізації для своїх працівників усього за годину. Для цього необхідно подати відповідну заяву на порталі Дія.

Електронне бронювання в Дії почало працювати 17 липня. Станом на 14 серпня на порталі відстрочку отримали понад 160 тисяч військовозобов'язаних українців.

До теми Чи можна ще оновити дані та як і кого можна забронювати: якою буде мобілізація в серпні

Покрокова інструкція бронювання в Дії

Послуга електронного бронювання пришвидшила процес, а також вивільнила ресурси міністерств. Загалом, така послуга також усуває людський фактор, відкидає роботу з паперовими документами й спрощує процедуру для самих керівників підприємств.

Так, отримати електронне бронювання дуже просто. Керівник компанії, яка є критично важливою для економіки України або яка забезпечує потреби ЗСУ, або уповноважена особа (HR чи керівник кадрового відділу) повинен виконати наступні кроки:

Зареєструватись або авторизуватись на порталі Дія, вибрати відповідну послугу в розділі Бізнесу.

Вказати дані про працівників, яких потрібно забронювати й затвердити заяву електронним підписом.

Покрокова інструкція електронного бронювання: дивіться відео

Після цього система перевірить 3 фактори:

чи відповідає підприємство критеріям,

чи офіційно працевлаштований працівник,

чи містяться дані працівника, якого хочуть забронювати, в реєстрі "Оберіг".

Після перевірки портал Дія надсилає керівнику сповіщення про результат розгляду кожного окремого працівника протягом доби. Втім, результат може бути й раніше – усього за годину.

Якщо система надає бронювання, то військовозобов'язаного працівника автоматично переведуть на спеціальний військовий облік. Якщо ж чоловіку буде відмовлено у бронюванні, то причина також буде вказана на порталі.

Витяг про бронювання можна буде завантажити з порталу Дія і роздрукувати за необхідності. Окрім того, бронювання буде відображатися й у застосунку Резерв+.

Який термін електронного бронювання

Загалом, є 2 терміни дії електронного бронювання:

12 місяців – для критично важливих підприємств;

термін дії контракту – для підприємств, що забезпечують ЗСУ.

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, окрім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро.

сума надходжень в іноземній валюті, окрім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 мільйони євро.

підприємство має стратегічне значення для економіки й безпеки держави,

підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи для задоволення потреб територіальної громади,

відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

розмір середньої заробітної плати працівників на підприємстві не менший за середню заробітну плату у регіоні за IV квартал 2021 року,

підприємство є резидентом Дія Сіті.

Критично важливими вважаються підприємства, які відповідають щонайменше 3 критеріям: