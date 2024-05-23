Лотерея на бронювання від мобілізації: у Раді пропонують скористатись досвідом США

Данило Гетманцев запропонував використовувати лотерею для відбору призовників. Це, на його думку, дозволило б одразу закрити всі питання, пов'язані з бронюванням працівників.

Голова фінансового комітету Верховної Ради зазначив, що таке рішення було б справедливим. Гетьманцев порівняв його з практикою, яка неодноразово використовувалася у США.

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Яка користь від мобілізації по лотереї

На думку Данила Гетьманцева, питання бронювання завжди буде несправедливим для тих, хто не підпадає під пільгові категорії. При лотерейній системі 100% бронювання за професією не застосовувалося б, як це відбувається зараз.

Я б скористався прикладом Сполучених Штатів Америки, коли призов здійснюється за певними датами народження, які визначають випадково – в "лотерею". Призивалися б люди, які були народжені у ту дату. Безвідносно до роду професії, чи занять. Тоді це буде справедливим,

– зазначив він.

На думку нардепа, лотерея забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків, незалежно від їхньої професії чи інших обставин. Втім, він вважає, що питання мобілізації надто чутливе. Його неможливо вирішити так, щоб всі вважали його справедливим.

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