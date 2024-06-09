Бронювання до 100 відсотків працівників: Мінекономіки назвало підприємства, яких це стосується

Минулого тижня Кабмін вніс зміни до постанови про бронювання військовозобов'язаних. Тепер окремі підприємства зможуть отримати відстрочку для усіх своїх працівників.

Оновлена постанова уряду передбачає, що підприємства за окремими напрямками зможуть забронювати близько 100 відсотків працівників. Про це розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Якщо чоловік прийшов до ТЦК без повістки, він може укласти контракт на 1 рік, – Веніславський

Бронювання по – новому

Пан Фоменко зазначив, що ухвалені зміни – це не нова концепція бронювання, це модернізація діючої процедури. Положення постанови щодо бронювання були приведені у відповідність до вимог нового закону про мобілізацію. Крім того, змінами до постанови були створені правові підстави для того, щоб розробляти цифровізацію процесу бронювання.

"Кінцева мета – усе має бути в цифрі, щоб позбутися бюрократії, зменшити терміни розгляду, прибрати суб'єктний фактор впливу на ухвалення рішень", – пояснив посадовець.

Де можна бронювати 100 відсотків працівників

Ігор Фоменко перерахував три напрямки, за якими надається можливість бронювати усіх працівників.

Підприємства, які забезпечують складові Сил безпеки і оборони, ЗСУ, інші військові формування.

Підприємства, які працюють у паливно-енергетичному комплексі, затверджені Міненерго.

Підприємства, які залучені до будівництва фортифікаційних споруд.

Серед інших важливих змін до постанови:

можливість бронювати працівників не на 6 місяців, а до 12, на підприємствах, які визначені критично важливими.

скасування жодних вимог щодо обмежень по дефіцитно – військових спеціальностях, тобто усі працівники підприємств і організацій без обмежень по віку, званню, військово-обліковій спеціальності можуть бути заброньовані, якщо підприємства будуть визнані критично важливими.

бронювання військовозобов'язаних відбуватиметься через "Дію".

Нагадаємо, що за зверненням міністра МВС Ігоря Клименка, вдалося забронювати 90 відсотків особового складу ДСНС і Нацполіції. Інші 10 відсотків співробітників все ж будуть підлягати мобілізації. Так, працівники ДСНС можуть мобілізуватися на вибір до лав Збройних сил України, Національної гвардії або ДПСУ. Водночас правоохоронці зможуть долучитися до бригади "Лють" або до додатково створених 3 бригад Національної поліції України.