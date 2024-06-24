Кабмін вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів України своєю постановою вніс зміни до бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації. Ці зміни стосуються безпосередньо броні під час воєнного стану.

Це рішення українського уряду стосується бронювання працівників, які займаються гуманітарним розмінуванням.

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Уряд доповнив перелік категорій, що підлягають бронюванню

Постанова Кабміну розширила механізм бронювання під час мобілізації на військовозобов'язаних, які працюють:

"на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства".

Кабмін розширив категорії бронювання під час мобілізації: дивіться документ

Раніше цей порядок бронювання стосувався лише військовозобов'язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, що раніше заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що українські міністерства працюють над тим, щоб запустити електронне бронювання. За словами посадовиці, не виключено, що це може статися вже протягом цього літа.