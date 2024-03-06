Корупція фактично неможлива: як має працювати "економічне бронювання" від уряду

Уряд працює над новим законопроєктом про мобілізацію. Зокрема, бронювання від військової служби пропонують втілити в залежності від рівня зарплат, податкового навантаження та впливу на економіку. Себто бронь можуть мати фахівці, які найбільше наповнюють держбюджет.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса прокоментував 24 Каналу ініціативу від уряду. За його словами, держава під час війни має бути ефективною. Протистояння у війні дорівнює протистоянню ресурсів. Всі витрати на армію, які ми маємо, можливі завдяки податкам. Тому для країни є цілком раціональною запропонована ідея.

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"Це ж не держава визначає, що Василь чи Петро піде до армії. Держава визначає, якщо Х платить більше податків, то більш корисно для всього суспільства, щоб цей Х перебував на роботі, а Y служив в армії", – підкреслив інвестиційний банкір.

Як має працювати "економічне бронювання"

Фурса пояснив, що бронювання від мобілізації відбувається за чіткими критеріями й дуже складно щось "порішати" на відміну від військкомату або при спробах нелегального перетину кордону. Бронювання – досить прозорий процес. Корупція мінімальна, якщо вона взагалі є.

Зараз дуже багато компаній, які працюють "в білу", не можуть знайти працівників, тому що люди бояться приходити на роботу, бо вони відразу попадають на радар військкомату та мобілізуються,

– зауважив Фурса.

Внаслідок цього, наприклад, металургійні заводи не працюють на повну потужність, бо немає людей. А люди, своєю чергою, працюють в "сірій зоні", не платячи податки і не йдучи в армію, тому держава не отримує гроші.

Це порочне коло. Його можна розірвати, давши можливість забронювати більше людей, якщо компанія каже: "Ми забираємо їх з "сірої зони" в "білу" та платитимемо їм чесну зарплату, а вони податки". Зі свого боку, держава отримуватиме ці гроші,

– наголосив Сергій Фурса.

Чи вдасться реалізувати цю ідею

Говорячи про соціальну справедливість, банкір пригадав, що дуже-дуже багато людей в Україні уникають оподаткування. Для них буде якраз об'єктивним, що якщо вони довгий час заробляли пристойні гроші, але не платили податки, то зараз вони не можуть претендувати на бронювання.

Нині навколо "економічної броні" багато популізму від людей, які цьому суперечать, намагаються маніпулювати та кажуть: "Ні-ні". Однак війна є жорсткою та цинічною, вона вимагає максимальної ефективності. У багатьох напрямках нам не вдається до цього дійти. Утім, з огляду ресурсів маємо бути результативними.

Тому рішення, коли до критичності відноситься рівень податків, які підприємство чи людина платить – це своєчасне та важливе рішення. Хоч я не впевнений, що його імплементують знову-таки через популізм,

– зазначив Фурса.

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