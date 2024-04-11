Близько 2000 працівників культури та медіа отримали бронювання від мобілізації, – Мінкульт

Бронювання від мобілізації працівників медіа та культури викликало чималу хвилю непорозумінь. Відомо, що понад 2000 осіб отримали бронювання від мобілізації за рішенням Міністерства культури та інформаційної політики.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв заявив, що обов'язок влади полягає у забезпеченні мінімальної спроможності функціонування кожного закладу культури, який не припинив свою діяльність навіть під час війни. Таким чином, бронювання отримали представники медіа та культурної сфери, причому не всі, а лише до 50 відсотків.

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Бронювання працівників культури та медіа

Сьогодні тема бронювання дуже емоційна, особливо для родин, де є загиблі, хто воює на фронті. Для них навіть саме слово, що хтось уникає мобілізації, є складним для сприйняття. Лозунг "все для фронту – все для перемоги" дуже актуальний,

– зазначив Карандєєв.

За його словами, влада має забезпечити мінімальні умови для функціонування всіх закладів культури, які не зупинилися навіть у період війни. Таким чином, бронювання від мобілізації було надано працівникам медіа та культурної сфери, проте не для всіх, а лише для половини з них.

"1150 працівників культури та трохи понад 700 засобів масової інформації отримали бронювання від мобілізації за поданням МКІП, і я готовий захищати кожну людину, бо це зроблено аргументовано за чинними в Україні нормами", – підкреслив він

Карандєєв закликав до спільної роботи із різними робочими групами для покращення ситуації і підкреслив важливість спілкування з громадськістю.

Зараз ми долучаємо до роботи міністерства різні робочі групи і працюємо разом, бо комунікація з людьми дуже важлива,

– додав тимчасовий міністр.

Він також відзначив, що критика щодо бронювання працівників сфери культури та медіа є неповагою до тих, хто відданий своїй роботі.

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