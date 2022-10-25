Чи застосує Путін "брудну" бомбу та чи може Іран виготовити її для Росії: думка Яковенка

Російські окупанти почали поширювати маячню, що Україна нібито готується використати "брудну" бомбу. Це – неймовірно абсурдний фейк. Хоч теоретично Росія дійсно може використати таку зброю.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та колишній депутат Держдуми Росії Ігор Яковенко. За його словами, брудна бомба містить певну кількість радіоактивних відходів, які при вибуху розпилюються на певній території. Тоді ця земля стає непридатною для життя упродовж багатьох років.

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Зрозуміло, що зібрати її російські окупанти можуть багато де. Зокрема й в Ірані, де виробляють і балістичні ракети, і дрони, і є власна ядерна програма. Але це можуть зробити і в самій Росії.

Чи може Путін використати "брудну" бомбу проти України

На думку Яковенка, такий варіант не варто відкидати. Путін вже розуміє, що він не зможе повністю захопити Україну. Це – ворожа для нього держава, яку той ненавидить. Тому диктатор може бути вмотивованим використати таку підступну зброю проти України.

Звинувачення, що Україна збирається використати таку бомбу на своїй території – особливо абсурдні. Вони взагалі не піддаються логіці. Яковенко вважає, що окупанти хотіли або влаштувати великий скандал, або перекинути "стрілки".

Ці кляузники Шойгу та Гєрасімов, які дзвонили міністрам оборони країн НАТО… Вони роблять це або для того, щоб влаштувати великий скандал, або, щоб прикрити власні наміри використання "брудної" бомби,

– вважає Яковенко.

За його словами, особливо дико, що окупанти дзвонили скаржитися міністрам оборони країн НАТО. Паралельно вони ж розповідають, що воюють не з Україною, а з Північноатлантичним Альянсом. Це все схоже на справжній театр абсурду.

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