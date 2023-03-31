Жертви заслуговують на справедливість, – Зеленський у річницю звільнення Бучі

Рівно рік тому Збройні Сили України героїчними зусиллями звільнили від російської окупації місто Бучу, що у Київській області. Мешканці були в окупації 33 страшних дні.

Трохи більше, ніж за місяць, окупанти вбили понад 1400 мирних жителів. Володимир Зеленський розповів, що з них 37 – діти.

Дивіться також Майже рік не знали, що сталося: на Київщині попрощалися з командиром взводу спецпризначення

Зеленський пригадав річницю звільнення Бучі

Президент України написав, що понад 175 людей – знайшли в братських могилах і камерах тортур. Відомо про 9 тисяч російських воєнних злочинів.

365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо,

– заявив Зеленський.

Український лідер пообіцяв, що ми покараємо всіх винних.

Рік тому ЗСУ звільнили Бучу від ворогів: дивіться відео

Раніше президент України під час великої пресконференції 24 лютого 2023 року говорив, що найбільш страшним днем за рік війни була Буча, коли ЗСУ звільнили місто. Адже тоді побачили, що диявол на землі.

Зеленський розповів про найбільш страшний день за рік війни: дивіться відео

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко пригадав, що рік тому Збройні Сили України звільнили від окупантів Ірпінь – 28 березня та Бучу – 31 березня.

Те, що ми побачили, коли наші військові звільнили Бучу та Ірпінь, сколихнуло весь світ. Невимовне потрясіння від побаченого. І чітке усвідомлення назавжди того, що ми ніколи не пробачимо, не забудемо і будемо воювати за наших, кого так безжально вбила Росія,

– заявив Ткаченко.

Міністр зауважив, що Україна не вірила, що така жорстокість взагалі може існувати на Землі.

"Але вона є. І ім'я їй – Росія. І ми це зло зупинимо", – пообіцяв Ткаченко.

Зауважте Телефони жертв використовували після вбивства: в NYT назвали десантників, які вбивали в Бучі

Окупація Бучі та Ірпеня: коротко