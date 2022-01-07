Дипломатія може не спрацювати, – у НАТО допускають військовий конфлікт через дії Росії

Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка наступна агресія проти України матиме значні наслідки та багато коштуватиме Росії. Водночас, за його словами, союзники роблять все для того, щоб знайти політичний шлях уперед.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зазначив, що усе має відбуватися у консультаціях з українською державою. Про це він повідомив під час брифінгу в п'ятницю, 7 січня.

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НАТО залучиться до діалогу по суті, але також ми маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки,

– сказав Єнс Столтенберг.

"Наступна агресія проти України матиме наслідки та багато коштуватиме Росії. Ми продовжуємо бути разом з Україною, повністю підтримуючи її суверенітет і незалежність", – додав політик.

НАТО допускає військовий конфлікт

За словами генсека, російські солдати продовжують своє нарощення біля України. В Альянсі бачать:

артилерію;

війська;

прилади для ведення електронної боротьби.

Коли все це об'єднане з російською риторикою, коли вони не погоджуються з нашими вимогами. Якщо це все поєднати, то це надсилає нам меседж, що це ризик нового військового конфлікту в Європі,

– підсумував він.

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