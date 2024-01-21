Вся міць Росії – мильна бульбашка: Буданов розповів, чого очікує у 2024 році для України
Джерело:Financial Times
2024 буде роком випробувань для України. Водночас наша країна вже довела: вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка.
Про це в інтерв'ю заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Він також відповів, чого очікує від подій на фронті у 2024 році.
Дивіться також "Наступальні операції Росії та України зараз неможливі": Буданов пояснив, чому
Буданов не став давати прогноз на 2024 рік
За словами Буданова, 2024 рік буде роком випробувань для України. Аналізуючи події минулого року, очільник ГУР МО заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме.
Сказати, що все добре – неправда. Сказати, що є катастрофа – теж неправда,
– сказав Буданов про контрнаступ ЗСУ.
Водночас, очільник Головного управління розвідки відмовився робити прогнози щодо ситуації на фронті у 2024 році. Натомість Буданов висловив сподівання, що успіх України буде більшим, ніж у росіян. Також очільник розвідки наголосив, що українські захисники зможуть стримати окупантів, адже наша країна вже довела – "вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка".
Інші заяви Буданова в Інтерв'ю
- Очільник ГУР в інтерв'ю Financial Times пообіцяв, що кількість таємних операцій у Криму побільшає у 2024 році. Він додав, що логістика росіян – ключова ціль українських спецпризначенців.
- Коментуючи нещодавнє збиття російського А-50 над Азовським морем, Буданов зазначив, що в окупантів у робочому стані лишилося всього 8 таких літаків. Окрім того, він зазначив, що знищення літаків, ймовірно, вплине на здатність Росії вести цілодобову оперативну діяльність та підтримувати зв'язок у зоні бойових дій.
- В інтерв'ю Le Monde Буданов повідомив, що Росія має слабку армію та відносно сильну економіку, адже попри санкції продовжує виробляти ракети. На це вказує той факт, що окупанти з кінця літа 2023 року почали нарощувати виробництво боєприпасів. Щоправда, вони значно гіршої якості, аніж були раніше.