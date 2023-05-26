Гогілашвілі, Семенченко, колишня ескортниця: як Буданов прокоментував скандали, пов'язані з ним

Глава української розвідки до початку повномасштабної війни один раз опинився у центрі публічного скандалу. Зокрема, тоді, коли з дружиною підселився в будинок до сім'ї тодішнього заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі.

Адже тоді ще заступник очільника МВС влаштував "розборки" на блокпості. Згодом Гогілашвілі звільнили з посади.

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Як Буданов прокоментував скандал

Кирило Буданов розповів, що він жив у будинку з Олександром Гогілашвілі тоді, коли у його власній квартирі робили ремонт. Окрім того, запевнив, що далі спілкується з Гогілашвілі й не бачить у цьому нічого поганого.

За його словами, колишній заступник міністра приєднався до спецпідрозділу військової розвідки "Шаман" та серед іншого – відбивав атаку росіян на аеродром у Гостомелі в перший день війни.

Що сказав очільник розвідки про Семенченка та Ксюшу Манекен

У червні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України попросило відпустити Семена Семенченка, який перебував під домашнім арештом, на війну. Семенченко – командир батальйону "Донбас".

Ненормально було, коли Семенченка закрили, давайте з цього почнемо. Не вдаватимемося в подробиці, але хоч би яким він був, він точно не найголовніший ворог України. Чи зробив він свій внесок у 2014 – 2015 роки? Де він зараз? Подивимось,

– сказав Буданов, проте не продовжив тему.

Окрім того, очільник української розвідки прокоментував інформацію про нагородження під час війни медалями розвідки деяких блогерів, зокрема Ксюшу Манекен. Остання колись заробляла ескортом.

Кирило Буданов запевнив, що блогери активно виконували завдання розвідки з березня по травень 2022 року. Проте глава розвідки не відповів на питання, що саме вони робили.