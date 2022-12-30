Їм бракує живої сили, – Буданов назвав дату нової хвилі мобілізації в Росії

Росії доведеться розпочати нову хвилю мобілізації, хоча попередня ще досі не закінчена. Російським підрозділам вже не вистачає живої сили.

Про це сказав керівник ГУР МО Кирило Буданов. Він повідомив, що Росія має "дуже великі проблеми" з комплектуванням чинних підрозділів через те, що вони беруть участь у бойових діях і зазнають великих втрат.

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У планах Росії 5 січня розпочати мобілізацію

Крім того, за словами Буданов, росіянам під час формування нових підрозділів вже не вистачає живої сили. Керівник ГУР сказав, що на початку січня у Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації.

Виходячи з цього, вони розглянули й прийняли рішення з 5 січня розпочати чергову хвилю мобілізації. Чи оголосять вони про це саме 5 січня – не знаю. У планах стоїть 5 січня. Оголосять 5 чи 9 січня – це нічого не змінить,

– сказав Буданов.

Він наголосив, що Росії доведеться починати нову хвилю мобілізації. При цьому глава української розвідки зазначив, що минула мобілізація, яку Росія начебто закінчила, "нікуди не поділася".

"Вона продовжується, і станом на зараз повним ходом мобілізують людей на війну", – додав Буданов. За його словами, жодних змін у порівнянні з минулою хвилею мобілізації не буде. Хіба російські військкомати вже адаптувалися.

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