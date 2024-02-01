В мене немає конфліктів, – Буданов про чутки, що його призначать замість Залужного

Керівник української розвідки Кирило Буданов відмовився коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного.

Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN на фоні чуток про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головкома із посади, а Буданова нібито пропонують призначити на його місце.

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Журналісти пишуть, що розвідник не став обговорювати ці повідомлення.

"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", – заявив Буданов.

До слова, раніше CNN повідомило, що президент України Володимир Зеленський має намір невдовзі оголосити про відставку генерала Валерія Залужного. Мовляв, рішення буде ухвалене до 4 лютого і воно є наслідком розбіжностей у поглядах на війну.

На посаду Головнокомандувача нібито розглядають дві кандидатури: Кирила Буданова і Олександра Сирського – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

Чи можливе призначення Буданова замість Залужного