В мене немає конфліктів, – Буданов про чутки, що його призначать замість Залужного
Джерело:CNN
Керівник української розвідки Кирило Буданов відмовився коментувати чутки про те, що його можуть призначити головнокомандувачем Збройних Сил України замість Валерія Залужного.
Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN на фоні чуток про те, що президент Володимир Зеленський планує звільнити головкома із посади, а Буданова нібито пропонують призначити на його місце.
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Журналісти пишуть, що розвідник не став обговорювати ці повідомлення.
"Особисто у мене ні з ким немає конфліктів", – заявив Буданов.
До слова, раніше CNN повідомило, що президент України Володимир Зеленський має намір невдовзі оголосити про відставку генерала Валерія Залужного. Мовляв, рішення буде ухвалене до 4 лютого і воно є наслідком розбіжностей у поглядах на війну.
На посаду Головнокомандувача нібито розглядають дві кандидатури: Кирила Буданова і Олександра Сирського – командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
Чи можливе призначення Буданова замість Залужного
- Інформація про можливе звільнення Залужного з посади з'явилась пізно ввечері 29 січня. Про це писала низка українських видань із посиланням на різні джерела.
- Втім, прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив інформацію про відставку Залужного.
- ЗМІ повідомляють, що в понеділок в Офісі Президента за присутності міністра оборони України Рустема Умєрова, Зеленський запропонував Залужному нову посаду. Однак той відмовився від цієї пропозиції.