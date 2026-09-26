"У нас є шанс": Буданов зробив нову заяву щодо закінчення війни

Україна може досягти миру завдяки участі США у переговорному процесі. Хоча наразі Росія не демонструє готовності до завершення війни.

Про це керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив в інтерв'ю NewsForce.

Що сказав Буданов про шанси на мир?

За словами генерала, наразі Вашингтон не має рівноцінної заміни як посередник у переговорах.

Буданов пояснив, що особлива роль США зумовлена їхньою економічною та військовою потужністю. "А єдине, що Росія поважає в цьому світі, – це сила", – уточнив чиновник.

Водночас керівник ОП визнав, що дії Росії поки не свідчать про її готовність завершити війну.

Втім, на думку Буданова, момент для цього настане.

З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав,

– сказав він.

Керівник ОП наголосив, що Україна продовжує виступати за негайне припинення вогню. За його словами, Росія публічно заявляє, що наразі не готова погодитися на такий крок.

Нагадаємо, Сполучені Штати запропонували організувати нову зустріч України, США та Росії на технічному рівні. Місцем зустрічі мають стати Об'єднані Арабські Емірати, але дата ще не узгоджена.

Тим часом Володимир Путін заявив, що Росія нібито була готова продовжити переговори з Україною, але Київ начебто не скористався цією можливістю.

За словами російського президента, усі пропозиції щодо перемир'я залишаються на столі, але Москва ще має визначити, які з них відповідають її інтересам.