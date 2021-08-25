Буде абсолютна катастрофа, – ООН прогнозує голод в Афганістані
Джерело:Daily Mail
В ООН опередили, що Афганістан зіткнеться з "абсолютною катастрофою". Там заявили, що після приходу до влади талібів країну охопить голод та економічна розруха.
Мері-Елен МакГроарті, яка у Всесвітній продовольчій програмі ООН курує напрямок Афганістану закликала світ координувати свої дії. Мовляв, в іншому випадку і без того жахлива ситуація стане катастрофічною.
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Водночас вона наголосила, що у країну треба доставити не лише продукти, але й ліки та предмети першої необхідності. "Нам потрібні гроші, і потрібні вони зараз", – підкреслила МакГроарті.
Кілька тижнів затримки – й буде надто пізно. У людей нічого немає. Ми повинні доставити їжу. поки дороги не були заблоковані снігом,
– пояснила посадовиця.
Зазначимо, що таліби заборонили вивозити з Афганістану долари та антикваріат. Вони запевнили, що тих, хто наважиться порушити ці вимоги, чекає покарання.
Попередні заяви ООН щодо Афганістану
- Напередодні в ООН заявили, що мають багато доказів важких злочинів терористів "Талібану" проти афганців. Зокрема, мовиться про масові страти людей та обмеження щодо жінок.
- Раніше Рада безпеки ООН закликала до переговорів щодо створення нового уряду в Афганістані. Там наголосили на важливості припинення порушень прав людини талібами.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму зверненні до талібів зауважив, що Афганістан стає неконтрольованим. Він закликав усі сторони захищати мирне населення.