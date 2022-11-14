Наступною може бути Луганщина: ЗСУ готуються до нових контрнаступів, – ISW

Очевидно, що успіх української армії на Херсонщині не є останньою перемогою України в цій війні. В Інституті з вивчення війни зазначили, де може бути наступний контрнаступ наший військових.

Минулого тижня українським військовим вдалось звільнити правий берег Херсонщини та суттєво відтіснити російських окупантів. Ймовірно, частина підрозділів Збройних Сил буде передислокована на Схід нашої держави, зокрема на Луганщину.

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Чи намагатиметься Україна звільнити лівий берег Дніпра

Як повідомляє ISW, Збройні Сили могли б спробувати форсувати Дніпро на окремих ділянках, однак це навряд увінчається блискавичним успіхом. Більш ймовірний є сценарій, що поки українська армія зупиниться на тому, аби втримати оборону Херсона.

Російський наступ у Донецькій області, ймовірно, вимагатиме від ЗСУ відвернути частину сил для оборони в цьому районі, але ЗСУ, ймовірно, спрямують принаймні частину відновленої бойової сили або для посилення свого поточного контрнаступу в Луганській області, або для відкриття іншого контрнаступу десь ще,

– написали в Інституті.

Де ще, окрім Луганщини, може бути контрнаступ, аналітики не сказали. Однак там відзначили, що українським військам вдається поки досягати обмежених успіхів на Сході держави. Перекидання військ з Херсонщини на Луганщину допоможе нашим воякам більш ефективно вести війну. Окрім того, варто наголосити, що припинення або тривале уповільнення бойових дій протягом наступних кількох місяців є дуже малоймовірним.

Яка ситуація зараз на Луганщині

У неділю, 13-го листопада, стало відомо що Збройні Сили звільнили село Макіївку, що в Луганській області. Від населеного пункту до обласного центру — 148 кілометрів. Новину про це підтвердили згодом в Луганській обласній військові адміністрації. Там констатували, що Макіївка переходить у "синю зону".

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Також речник Східного групування військ Сергій Череватий розповів, що загарбники перекидатимуть свої війська на Луганщину та Донеччину, однак ЗСУ роблять усе, аби оперативно ліквідувати ворога.

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