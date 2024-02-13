Ворог прагне ефекту несподіванки, – Гуменюк про можливий масований удар до річниці війни

Наближається друга річниця від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У Силах оборони Півдня прокоментували, чого слід очікувати від ворога, чи може він готувати масовану ракетну атаку.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на речницю Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк. Вона виступала в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок вранці, 13 лютого.

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Чи готується ворог до масованого удару

Спікерка зауважила, що зовсім відкидати можливість обстрілу 24 лютого 2024 року – не можна. Однак аналітика засвідчує, що не завжди загарбники намагаються прив'язатися до конкретної дати.

Ми спостерігали за час повномасштабного вторгнення, що, розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою і намагається створити певні несподіванки,

– констатувала Гуменюк.

Речниця згадала, що один із масштабних обстрілів нашої держави відбувся напередодні Великодня, хоча тоді були попередження про потенційну атаку безпосередньо в день свята.

"Також були удари уже після значущих дат, коли відбувалося певне розхолодження суспільства", – додала Наталія Гуменюк, зазначаючи, що після спокійних свят, коли українці переводили дух, ворог розпочинав атакувати.

Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, зокрема далекобійної. Але вони (росіяни – 24 Канал) все ж потребують певного часу на підготовку масованих атак.

Повітряний терор не припиняється

У ніч проти 13 лютого окупанти атакували Україну "Шахедами", випустивши 23 дрони. Повітряним силам вдалося збити 16 ударних безпілотних літальних апаратів. Атакували загарбники нашу державу з Приморсько-Ахтарська в Росії та мису Чауда в Криму.

Власне, 10 безпілотників знищили в Дніпропетровській області, також по 3 БпЛА у Запорізькій та Херсонській областях. Постраждав енергетичний об'єкт на Дніпропетровщині, про що заявили в ДТЕК. У самому Дніпрі частково знеструмлено певні райони, а також люди не мають води.

А от у ніч проти 12 лютого російські окупанти атакували Люботин Харківського району ракетами С-300. В ОВА констатували, що були влучання в приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат.

Речниця Сил оборони Півдня акцентувала, що не лише масовані атаки завдають суттєвої шкоди. Часто ворог здійснює точкові удари, які мають жахливі наслідки: "Тобто бойові дії фактично відбуваються щодня і щоночі", – зазначає спікерка.