Вкид чи ні: що говорять у ЗСУ про можливий наступ росіян на Харків

В медіа циркулює інформація про новий можливий наступ росіян. Датою називають 15 січня, а місцем – Харків.

Таку інформацію оприлюднило видання The Telegraph – мовляв, оскільки Росія обстрілює військові об'єкти в місті, це може бути підготовкою до нового наступу окупантів. У ЗСУ тоді спростували дані, наведені в публікації, але підтвердили плани росіян наступати на Куп'янськ.

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Фітьо називає інформацію про наступ на Харків вкидом

В ефірі телемарафону начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо знову висловився про те, що наведені The Telegraph дані – швидше за все, просто вкид.

Війна триває зараз практично в онлайн-режимі, і для того, щоб підготувати якийсь "ударний кулак", треба провести низку заходів. Непомітно це зробити практично неможливо,

– пояснив він.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку

Фітьо говорить, що на цьому напрямку росіяни активно наступають ще з жовтня – і досі не мають успіху. Сили оборони успішно стримують ворога та контролюють кількісний склад армії окупантів.

За минулу добу на Куп'янському напрямку росіяни намагалися 8 разів атакувати наші позиції, двічі поблизу Синьківки і 6 разів на Лиманському напрямку. Вбито 207 загарбників, знищено 41 одиницю військової техніки, із них 5 танків і 5 засобів РЕБ.

Приводів для переживань місцевого населення немає, ситуація контрольована. Наразі ми бачимо, що це все-таки більше був інформаційний "вкид",

– підсумував Фітьо.

Що говорять в ОВА

Голова Харківської ОВА під час брифінгу 12 січня розповів про ситуацію в області. За його словами, держава-агресор не має достатньо сил для повторного наступу на Харків із Бєлгородської області.

Загрози з боку Бєлгородщини наразі немає. Противник імітує активність для відволікання уваги та залякування: на території Росії фіксували приземлення літаків Іл, але вони привезли не війська, а ракети С-300, якими били по Харкову. Слідкуємо за ворогом 24/7. В окупантів немає сил і засобів для штурму з цього напрямку,

– заспокоїв він.

Атак на Куп'янщині поменшало, але росіяни продовжують накопичувати там сили.

Іще Синєгубов попросив харків'ян не ігнорувати повітряну тривогу, бо Росія хаотично обстрілює цивільну інфраструктуру, тероризуючи населення області.

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Що кажуть у ГУР стосовно можливого нового наступу