Буде стратегічний програш, – Чалий про наслідки поступок Заходу для Росії

Якби шантаж і ультиматум нічого не приносили Росії, то вона б не продовжувала. Однак Захід не зупинив державу-агресорку.

Очевидно, що тепер можливі компроміси. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив колишній посол України у США Валерій Чалий.

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Росія хоче, щоб Україна ослабла

За його словами, зменшення постачання озброєння, допомоги, підсилення української армії свідчитиме про те, що позиція змінилась.

Якщо країни Заходу підуть на поступки Росії, це буде стратегічна помилка і стратегічний програш,

– наголосив Чалий.

Він пояснив, що Росія домагається того, щоб Україна ослабла, аби нашу державу можна було шантажувати.

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Чалий: Вступ України до НАТО можуть перенести

Експосол України у США зауважив, що наразі в Європі – не тільки безпекова криза, а й "вікно можливостей" для нашої держави.

Я думаю, ніхто не зможе нам заборонити де-юре приєднання до НАТО, а де-факто Росія створюватиме умови. На жаль, без відповідної реакції Заходу, питання можуть перенести на багато років. Валерій Чалий Експосол України у США

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