Росія буде нарощувати кількість армії: чи буде тотальна мобілізація

На території окупованого Криму й інших окупованих територій України можлива тотальна мобілізація в окупаційну армію. Росія буде намагатись розширити кількість своїх військ за допомогою татар та етнічних українців.

Про це 24 каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, прогнози щодо цього дуже невтішні.

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Окупанти будуть нарощувати армію

Чубаров зазначив, що у спробах досягнути своїх завдань російські очільники будуть нарощувати кількість своєї армії. Вони знову будуть катком проходити по окупованих територіях. Неминуча тотальна мобілізація, якщо, скажімо, не буде кардинальних змін завдяки успішним діям ЗСУ.

Ми рекомендуємо людям військовозобов'язаного віку уникати мобілізації. Однак немає іншого виходу її уникати, як покидати Крим. Тому люди будуть звідси їхати,

– зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Чубаров про те, чи буде тотальна мобілізація у Криму: дивіться відео

Примусовий набір "гарматного м'яса"

Він продовжив, що російська окупаційна адміністрація намагається максимально зреалізовувати свої завдання, користуючись будь-якими можливостями, зокрема, і примусовою мобілізацією. У першу чергу вони намагаються примусово забрати в російську армію тих, хто є небажаними на цьому півострові.

"Усі розуміють, що це "гарматне м'ясо". Їх десь тримають кілька тижнів і кажуть, що це є бойове злагодження чи навчання. Потім їх кидають на фронт і в них є великий ризик бути вбитими. Ми про це людям абсолютно відверто говоримо", – наголосив Чубаров.

За його словами, російські окупанти намагаються набрати в армію через мобілізацію в першу чергу етнічних українців і кримських татар, які в них є на предметі, як люди нелояльні.

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