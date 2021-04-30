Будемо активно боротися проти "Північного потоку-2", – Вітренко

Юрій Вітренко заявив, що Україна продовжуватиме активну боротьбу проти "Північного потоку-2". Оскільки це не лише антиукраїнський, а й антиєвропейський проєкт.

Новопризначений глава "Нафтогазу" зазначив, що вони використовуватимуть усі шляхи для того, щоб не дозволити добудувати російський трубопровід. Про це він повідомив під час пресконференції 30 квітня.

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Україна боротиметься проти "Північного потоку-2"

Юрій Вітренко наголосив, що потрібно продовжувати роботу зі США, які є глобальним лідером щодо питань безпеки та протидії Росії. Адже їхні санкції проти країни-агресора суттєво допомагають у боротьбі з "Північним потоком-2".

"Ще ми будемо продовжувати роботу – якраз зараз відкриваються нові можливості у Німеччині, пов'язані з тим, що очікуються найближчим часом вибори (до Бундестагу – 24 канал). Можлива навіть кардинальна зміна влади. Можливе посилення ролі Зелених (партія – 24 канал) у Німеччині", – сказав глава НАК.

Він додав, що свого часу зустрічався у Бундестазі з представниками фракції Зелених, які запевняли, що вони проти "Північного потоку-2". Тому сподівається, що зміна влади у Німеччині теж допоможе Україні.

І ми будемо активно працювати, активно боротися проти закінчення будівництва "Північного потоку-2". Як за допомогою наших партнерів у США, так і намагатимемося робити знову це у Німеччині,

– підсумував Юрій Вітренко.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.

У компанії Nord Stream 2 заявили, що "Північний потік-2" майже добудували – наразі він готовий на 95%. Залишилося укласти приблизно 121 кілометр газопроводу.

До теми США планують призначити спецпредставника для боротьби з "Північним потоком-2", – ЗМІ