Будемо бити по руках, – Кулеба про МАГАТЕ і загрозу легітимізації росіян на ядерних об'єктах

Сьогодні росіяни не лише захоплюють українські ядерні об'єкти, а й мають намір легітимізувати там свою присутність. Використати для цього планують Міжнародну агенцію атомної енергетики (МАГАТЕ).

Як зауважив очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна всіляко протистоятиме таким намірам окупантів. Діятиме щодо цього грубо та водночас справедливо. Про це міністр закордонних справ заявив під час всеукраїнського телемарафону ввечері 11 березня, повідомляє 24 канал.

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Як росіяни хочуть легітимізувати присутність на українських ядерних об'єктах

Кулеба згадав про свою зустріч із генеральним директором МАГАТЕ , яка відбулася напередодні в турецькій Анталії. Український посадовець наголошує: з точки зору технологічної та технічної безпеки Україна – повністю відкрита до взаємодії з МАГАТЕ.

Присилайте хоч 100 своїх експертів на кожен ядерний об'єкт в Україні. Встановлюйте камери, системи спостереження. Ми – абсолютно не проти. Але не повинно бути жодної легітимізації російської присутності на ядерних об'єктах в Україні. З перших днів, коли відбулося захоплення Чорнобиля та потім Запорізької АЕС, ми бачимо спроби росіян в той чи інший спосіб легітимізувати свою присутність,

– заявив Кулеба.

За його словами, росіяни сьогодні хочуть провести тристоронні консультації – МАГАТЕ, український та російський атомні регулятори (Енергоатом і Росатом відповідно – 24 канал).

"Я генеральному директору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі сказав: а з якого дива російський атомний регулятор братиме участь у консультаціях щодо української ядерної електростанції", – підкреслює Кулеба.

МАГАТЕ повинна показати принципову позицію щодо намірів росіян в Україні

Міністр додає, якщо МАГАТЕ – це принципові люди, стоять на захисті певних правил, то вони повинні сказати росіянам: геть, вийшли за межі ядерних об'єктів, демілітаризували ядерні об'єкти та передали їх під контроль українських спеціалістів і експертів МАГАТЕ. Ось це і буде чесною та принциповою позицією. Україна – готова над цим працювати.

Якщо будуть якісь найменші спроби під будь-яким соусом визнати присутність росіян на ядерних об'єктах України – ми за ці спроби будемо грубо, але чесно та справедливо бити по руках. Бо ми розуміємо про що мовиться – про повзуче намагання закріпитися на наших ядерних об'єктах,

– зауважив очільник українського МЗС.

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