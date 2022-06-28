Будемо на це сподіватись, – Денисенко заявив про нову зброю від НАТО
У Мадриді 29 – 30 червня відбудеться саміт НАТО. Зустріч лідерів країн-членів Альянсу пройде на тлі російського вторгнення в Україну.
Будем сподіватися, що на цьому саміті буде сказано про постачання зброї для України. Про це 24 каналу розповів речник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
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Він також сподівається, що на саміті НАТО зʼявиться розуміння необхідності максимально озброювати країни Євросоюзу. Адже Україна – це лише перший етап задуманої війни Володимиром Путіним.
Якби ми не воювали, то війна б точно перейшла на Прибалтику,
– повідомив Вадим Денисенко.
Зброя Нато
Речник міністра внутрішніх справ України зазначив, що українська дипломатія дуже активно працює над тим, щоб НАТО надало зброю.
"Це один з найголовніших напрямків роботи нашої дипломатії на сьогоднішній момент", – додав Вадим Денисенко.
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Останні новини щодо НАТО
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- На саміті НАТО в Мадриді буде затверджено нову стратегічну концепцію Альянсу. Відповідно до неї Росію визначать найбільшою і прямою загрозою.
- Північноатлантичний альянс відповів на критику у свій бік. Мовиться про те, що НАТО якось недостатньо допомагає Україні. НАТО не погоджується з критикою про те, що мало допомагає Україні. Про це заявив заступник генсека Альянсу Мірча Джоане.
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- НАТО збільшить кількість своїх сил швидкого реагування до більш ніж 300 тисяч осіб через. Нині такі сили налічують близько 40 тисяч військових. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту Альянсу в Мадриді. Він зазначив, що на цій зустрічі приймуть нову концепцію безпеки, в якій Росія буде визнана не партнером організації, а загрозою.