У будинку в Солом'янському районі загоряння і дим: деблокували 17 людей
2 січня 2024, 09:39Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
У багатоповерховому будинку в Солом'янському районі Києва сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Звідти вже деблокували 17 людей.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал. Відомо про 20 постраждалих.
До теми У Подільському районі палає склад площею 2000 квадратних метрів
Скільки людей госпіталізували
У будинку сталося загоряння та задимлення. Медики госпіталізували 19 людей.
У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці,
– повідомив Віталій Кличко.
Рятувальні служби вже працюють на місці подій.Оперативні деталі ворожої атаки – читайте в телеграмі 24 Каналу.
Ракетний удар по Києву: коротко
- Вранці 2 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що окупанти запустили ракети з Ту-95МС та МіГ-31К. Тривога в Києві тривала близько 4 годин. Лише о 09:49 там повідомили про відбій.
- Внаслідок атаки частина житлових будинків та інших об'єктів опинилася без світла. Відомо про проблеми з електроенергією у кількох районах столиці. Йдеться про Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Оболонський райони. Також подекуди відсутній тиск у водопровідній мережі.
- Також вночі 2 грудня окупанти запустили по Україні "Шахеди". У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що вдалося знищити усі 35 безпілотників.