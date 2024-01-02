У будинку в Солом'янському районі загоряння і дим: деблокували 17 людей

У багатоповерховому будинку в Солом'янському районі Києва сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Звідти вже деблокували 17 людей.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає 24 Канал. Відомо про 20 постраждалих.

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Скільки людей госпіталізували

У будинку сталося загоряння та задимлення. Медики госпіталізували 19 людей.

У будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали на разі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці,

– повідомив Віталій Кличко.

Рятувальні служби вже працюють на місці подій.

Ракетний удар по Києву: коротко

Вранці 2 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Відомо, що окупанти запустили ракети з Ту-95МС та МіГ-31К. Тривога в Києві тривала близько 4 годин. Лише о 09:49 там повідомили про відбій.

Внаслідок атаки частина житлових будинків та інших об'єктів опинилася без світла. Відомо про проблеми з електроенергією у кількох районах столиці. Йдеться про Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Оболонський райони. Також подекуди відсутній тиск у водопровідній мережі.

Також вночі 2 грудня окупанти запустили по Україні "Шахеди". У Повітряних силах ЗСУ зауважили, що вдалося знищити усі 35 безпілотників.