В Умані знищений цілий під'їзд: скільки розбиратимуть завали і чи є під ними люди

Російська ракета 28 квітня знищила цілий під'їзд багатоповерхівки в Умані 28 квітня. Під завалами ще можуть бути люди.

Пошуково-рятувальна операція триває. З-під завалів вже врятували 17 осіб, з них – троє дітей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Важливо Серед загиблих внаслідок обстрілу Умані – маленька дитина

Скільки розбиратимуть завали

Він розповів, що рятувальники обходять квартири, аби з'ясувати, чи там немає людей. Наразі невідомо, скільки жителів могли залишитись під завалами.

За попередніми даними, у цьому під'їзді проживали 109 осіб, 46 квартир, з них 27 повністю знищені.

На місці працюють рятувальники, а правоохоронці разом з СБУ доукментують факти нового російського злочину. Клименко повідомив, що завали розбиратимуть протягом однієї доби.

Що відомо про удар по Умані

В Уманському ліцеї №5 працює оперативний штаб допомоги. Влада закликає всіх, хто потребує допомоги, звертатись туди.

Російські військові близько 4:30 вдарили по багатоповерхівці в Умані. Кількість жертв постійно зростала. Наразі відомо про 10 загиблих. Серед них – двоє 10-річний дітей.

Дев'ятеро постраждалих перебувають у лікарні. Одна людна – у вкрай важкому стані.