Є обов'язкові засоби: що потрібно для кращої роботи оборонних укріплень

На різних ділянках фронту Україна прискорила зведення фортифікаційних споруд. Президент Володимир Зеленський зазначив, що зараз ЗСУ будують оборонні укріплення протяжністю 2000 кілометрів.

Чи зможуть ці фортифікації зупинити ворога, якщо українські військові не матимуть достатньої кількості зброї та боєприпасів. Детально це 24 Каналу пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Головне, щоб було ким й чим обороняти

Укріплення мають величезне значення для будь-якої оборони, проте вони нічого не варті без належної кількості та якості засобів. Обов'язковий засіб укріплення – грамотно організована оборона та вогневе прикриття.

Це вагомий додатковий козир,

– наголосив Шарп.

За його словами, якщо американський пакет допомоги Україні не буде розморожений, то збережеться тенденція зі знаком мінус. Це буде серйозний удар по здатності ЗСУ вести ефективну оборону й можливості думати про наступальну операцію.

Укріплення у будь-якому випадку відіграють величезну роль, але важливо, щоб було ким й чим їх обороняти. Тут дуже багато впирається в пакет допомоги від Сполучених Штатів,

– мовив військовий оглядач з Ізраїлю.

Все ж таки сподіваймося, що наприкінці березня – на початку квітня, як про це ходять чутки, конгресмени одумаються та ухвалять правильне рішення й відповідно Україна отримає серйозний запас міцності як мінімум на найближчий рік.

Україна будує оборонні укріплення