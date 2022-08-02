Переправи не розв'язують проблему окупантів, – заступник голови Херсонської облради

Після пошкодження ЗСУ Антонівського мосту російські окупанти взялися швидко прокладати понтонні переправи в Херсонській області. Однак це не розв'язує їхню проблему.

Про це заявив 24 каналу заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. За його словами, рух росіян дійсно можливий наразі мостом у Каховці.

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Яке значення мав Антонівський міст

Соболевський наголосив, що російські загарбники захищали Антонівський міст усім, що у них взагалі було.

Вони розуміли, що цей міст має стратегічне значення. Вони намагалися його захистити,

– заявив він.

За словами Соболевського, вдалими влучаннями ЗСУ зробили цей міст непридатним для використовування росіянами саме у військових цілях. Тепер стало неможливим швидке перекидання важкої військової техніки.

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"Переправи не розв'яжуть проблему росіян"

Заступник голови Херсонської облради вважає, що зведені окупантами поромні і понтонні переправи не є виходом із ситуації.

Понтонні переправи стовідсотково не розв'яжуть проблему їхню в тих масштабах, яка там є,

– зазначив Соболевський.

Він додав, що нині окупанти використовують міст у Каховці для того, щоб рухалися їхні колони.

Удар по Антонівському мосту в Херсоні: головне

Опівночі 26 липня з'явилося відео обстрілу Антонівського мосту, яке підтвердило влучання в ціль.

Зранку 27 липня інформацію про удари по Антонівському мосту на Херсонщині підтвердили у Збройних Силах України.

Намагаючись ліквідувати наслідки влучання по Антонівському мосту, російські окупанти почали зводити понтонні переправи. Зокрема, через річку Інгулець.

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