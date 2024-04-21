Може змінити картину на фронті: коли ворог завершить залізницю – альтернативу Кримському мосту

Росіяни на окупованій території будують залізничну альтернативу Кримському мосту. Залізниця має з'єднати територію Росії з Маріуполем, а також з Донецьком, Волновахою та іншими окупованими населеними пунктами.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що будівництво залізниці триває і окупанти ближче просунулись до Маріуполя. Ба більше, вони закінчують прокладати залізничні мости через річки.

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Це сповільнило будівництво

Зараз росіяни кладуть рейки на міст, що розташований поблизу населеного пункту Гранітне.

Попередньо збудували частину мосту, продовжують його будувати з іншого боку і одночасно кладуть рейки,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Також удар українських партизанів по Кальчикському гранітному кар'єру сповільнило будівництво залізниці.

Українські сили завдали удару по Кальчикському гранітному кар'єру, що розташований поблизу Маріуполя, вночі 29 березня. Внаслідок удару українського дрону було виведено з ладу агрегат із виробництва щебеню. Цей кар'єр був на той момент єдиним каналом постачання щебеню для будівництва залізниці.

Тепер окупанти з кар'єру в Розівці возять щебінь – на відстані у 50 кілометрів від будівництва. Вони знайшли резервний варіант, де його брати, щоб не зупиняти будівництво. Це означає, на його думку, що їм дуже потрібно закінчити його.

Останніми днями за його словами, над Гранітним збивали українські безпілотники. Наші сили намагаються завдати удару по мосту, сподіваємось, воно буде вдалим і ми забудемо про цю залізницю з весни до осені, – зазначив він.

Росіянам ця залізниця конче потрібна, тому що може змінити картину на фронті, і настільки ж не потрібна Україні.

"Якщо Сили оборони не втрутяться, то прогноз щодо термінів побудування залізниці – друга половина травня", – наголосив Петро Андрющенко.

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