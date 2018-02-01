Будівництво готелю на Андріївському узвозі: кияни радять відібрати землю у забудовника

Профільна комісія радить депутатам Київради відібрати землю у забудовника , що почав будувати готель на Андріївському узвозі.

Йдеться про компанію "Маркон", що почала зводити готель на 9 поверхів поряд зі "Театром на Подолі". Хоч на вулиці , яка є предметом охорони ЮНЕСКО, дозволено будувати лише 3 поверхові будинки.

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Варто зазначити, що під час робіт забудовник зруйнував частину Замкової гори та вирубав дерева. Через це почався зсув сусідніх споруд.

Готель будується з порушенням вимог щодо висотності, там можна будувати у висоту до 13 метрів, але майбутній готель повинен бути не нижчий 30 метрів. Так само було і з "Театром на Подолі", на жаль,

– зазначила активіст ГО "Громада Андріївський узвіз" Ольга Рудковська.

"Тепер ми можемо диктувати як громада, яке місто ми хочемо бачити на Андріївському узвозі. Там повинні бути будівлі, які вписуються в історичний ореал", – повідомив юрист з питань охорони культурної спадщини Єгор Недашківський.