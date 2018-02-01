Будівництво готелю на Андріївському узвозі: кияни радять відібрати землю у забудовника
Профільна комісія радить депутатам Київради відібрати землю у забудовника , що почав будувати готель на Андріївському узвозі.
Йдеться про компанію "Маркон", що почала зводити готель на 9 поверхів поряд зі "Театром на Подолі". Хоч на вулиці , яка є предметом охорони ЮНЕСКО, дозволено будувати лише 3 поверхові будинки.
Читайте також: Для чого навмисне знищують пам'ятки архітектури у Києві
Варто зазначити, що під час робіт забудовник зруйнував частину Замкової гори та вирубав дерева. Через це почався зсув сусідніх споруд.
Готель будується з порушенням вимог щодо висотності, там можна будувати у висоту до 13 метрів, але майбутній готель повинен бути не нижчий 30 метрів. Так само було і з "Театром на Подолі", на жаль,
– зазначила активіст ГО "Громада Андріївський узвіз" Ольга Рудковська.
"Тепер ми можемо диктувати як громада, яке місто ми хочемо бачити на Андріївському узвозі. Там повинні бути будівлі, які вписуються в історичний ореал", – повідомив юрист з питань охорони культурної спадщини Єгор Недашківський.
Вибір редакції
-
Поради від успішних: Ілля Кенігштейн про те, як започаткувати власний бізнес в Українісьогодні, 21:02
-
Невідомі обстріляли будівлю так званого "міністерства оборони ДНР": фото з місця подіїсьогодні, 19:59
-
Росія готується до "великої війни", яку Кремль прогнозує до 2023 року, – Ар'євсьогодні, 18:59