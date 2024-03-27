Чи будуть мобілізувати в Україні з 18 років: Зеленський категорично відповів опонентам

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сумщини, де поспілкувався із студентами. В ході розмови студенти порушили питання щодо мобілізації.

Нагадаємо, що Міністерство оборони оприлюднило пояснення щодо окремих положень законопроєкту №10449, який передбачає нововведення до мобілізації та підготовки. Зокрема в ньому зазначено пояснення, чи передбачає законопроєкт мобілізацію громадян з 18 років.

Дивіться також Це вже на віки з таким сусідом, – генерал "Марсель" висловився про мобілізацію

Зеленський висловився про мобілізацію з 18 років

Президент України під час розмови зі студентами Сумщини зазначив, що на сьогодні є загальна мобілізація в Україні. "Цей закон діє, він не змінений з точки зору віку. Ви знаєте, що є запити на зміни і відповідне законодавство було проголосовано в Верховній Раді – зменшення віку з 27 до 25, але це точно не стосується 22, 23, 24 років", – підкреслив лідер держави.

За словами Володимира Зеленського, він знає, що зараз поширюється новий наратив, що будуть "когось 18-річних мобілізовувати".

Ні,

– чітко наголосив президент України.

Він закликав не вірити наративам, а довіряти лише офіційним даним та перевіряти інформацію на офіційних сайтах.

Чи буде економічне бронювання