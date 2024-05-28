У Міноборони відповіли, чи будуть розсилати повістки через Резерв+

Наразі немає законодавчого рішення про надсилання повісток через додаток Резерв+, відповідно таке нововведення поки що не планується.

Про вручення повісток розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарфону, передає 24 Канал.

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Чи будуть повістки у Резерв+

У період з 18 травня по 16 липня військовозобов'язаним українцям потрібно оновити свої військово-облікові дані. Зробити це можна зокрема в застосунку Резерв+.

В Міноборони пояснили, що через мобільний додаток українцям повістки не розсилатимуть.

Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок Резерв+ не розсилаються. І поки що не плануються,

– пояснила заступниця міністра.

Завантажити Резерв+ можна як на андроїді у Google Play Market, так і на IOS в App Store.

Оновлення даних через Резерв+

Понад мільйон військовозобов'язаних оновили наразі свої дані у мобільному застосунку Резерв+. На оновлення даних такої кількості осіб центри комплектування витратили б роки, а за допомогою додатка люди це зробили упродовж декількох днів.

Застосунок Резерв+ після реєстрації та оновлення даних не варто видаляти з телефону. Дані військовозобов'язаного однаково залишаються у реєстрі і його все ж викличуть до ТЦК: за допомогою повістки або в інший спосіб.

У Міноборони повідомили, що невійськовозобов'язаним жінкам не потрібно завантажувати Резерв+.