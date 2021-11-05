Будуть і "слуги", і з "Батьківщини", – Разумков про склад свого міжфракційного об'єднання

5 листопада 2021 , 20:36
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Джерело:

24 канал

Колишній спікер Верховної Ради оголосив про створення нового міжфракційного об'єднання, яке назвав "Розумна політика". За словами Разумкова, до складу МФО увійшли 25 народних депутатів.

Про це політик повідомив в ефірі одного з українських каналів.

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Разумков впевнений, що до МФО ще приєднаються нардепи

Справді, це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу Президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа і люди приєднуватимуться,
– розповів Разумков.

Зазначимо, що, за словами речниці Разумкова Ольги Туній, документи про створення МФО уже направили голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку.

Хто увійшов до складу об'єднання Разумкова:

  • "Слуги народу": Неллі Яковлєва, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, Михайло Крячко, Оксана Дмитрієва, Роман Соха;
  • виключена з "Слуги народу" Людмила Буймістер; 
  • "Батьківщина": Андрій Ніколаєнко.

Окрім названих людей, ексспікер наголосив, що ще доєднались колеги з "Батьківщини" та позафракційні.

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Що відомо про відставку Разумкова:

  • Наприкінці вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював відкликання Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
  • На виїзному засіданні фракції вдалось зібрати 190 голосів за відставку Разумкова.
  • 7 жовтня голову Ради відкликали з посади. Наступного дня на його місце обрали Руслана Стефанчука.
  • Нардеп Разумков – позафракційний.
  • Наприкінці жовтня політик заявив про наміри створити свою політсилу.
Автор: Ірина Пундор