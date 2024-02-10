"Потрібний інший примус": Арахамія заявив, що арештів рахунків ухилянтів точно не буде
Певний примус щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, потрібний і його буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.
Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Водночас він запевнив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів.
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Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.
"Ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів", – заявив Арахамія.
Потрібний баланс
Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз "ховаються" від мобілізації. Отже, з огляду на те, що "добровільно це робити ніхто не буде", потрібен якийсь примус, зазначив політик.
"Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі – все заарештувати, – не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей. Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями", – сказав Арахамія.Довідка. Новий законопроєкт пропонує карати військовозобов'язаних, які упродовж 10 днів не прийшли до ТЦК після того, як отримали повістку, зокрема накладанням арешту на рахунки у банках та інших депозитарних установах. Але виключно за рішенням суду.
Законопроєкт ухвалили в першому читанні
- Верховна Рада 7 лютого 2024 року схвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію. Він серед іншого передбачає електронний облік військовозобов'язаних.
- Військовозобов'язаний зможе подати всі актуальні дані щодо військового обліку через свій електронний кабінет, не відвідуючи ТЦК та СП.