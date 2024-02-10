"Потрібний інший примус": Арахамія заявив, що арештів рахунків ухилянтів точно не буде

Певний примус щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, потрібний і його буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.

Про це повідомив глава фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі телемарафону. Водночас він запевнив, що точно не буде арештів рахунків ухилянтів.

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Відповідаючи на запитання, які норми законопроєкту про мобілізацію, підтриманого нардепами у першому читанні, є абсолютно неприйнятними для провладної фракції, Арахамія сказав, що таких багато.

"Ми точно не згодні з тим, щоб за рішенням ТЦК заарештовували рахунки українців всередині країни чи за кордоном. Це просто виглядає, чесно кажучи, якоюсь фантазією тих людей, які писали цей закон. Це точно не пройде, в Раді немає на це голосів", – заявив Арахамія.

Потрібний баланс

Але, як наголосив Арахамія, деякі зараз "ховаються" від мобілізації. Отже, з огляду на те, що "добровільно це робити ніхто не буде", потрібен якийсь примус, зазначив політик.

"Те, що запропонували в Міністерстві оборони та Генштабі – все заарештувати, – не підходить. Це, по-перше, занадто жорстко. По-друге, в державі взагалі немає потужностей. Але треба мати якийсь примус. Ми не знаємо, що це буде. Шукатимемо баланс між першим і другим читаннями", – сказав Арахамія.

Законопроєкт ухвалили в першому читанні

Верховна Рада 7 лютого 2024 року схвалила у першому читанні проєкт закону про мобілізацію. Він серед іншого передбачає електронний облік військовозобов'язаних.

Військовозобов'язаний зможе подати всі актуальні дані щодо військового обліку через свій електронний кабінет, не відвідуючи ТЦК та СП.

. Новий законопроєкт пропонує карати військовозобов'язаних, які упродовж 10 днів не прийшли до ТЦК після того, як отримали повістку, зокрема накладанням арешту на рахунки у банках та інших депозитарних установах. Але виключно за рішенням суду.