На Буковині депутатка закупила сірники, сіль і борошно: її закликали не сіяти паніку

Попри заклики української влади зберігати спокій все ж є ті, хто піддається паніці. Ба більше, своєю поведінкою ці люди змушують переживати й їхнє оточення.

Так, депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько налякана загрозою нової російської агресії заявила, що купила сіль, борошно та сірники. Про це вона написала у соцмережах.

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Політикиня також почала розповідати, що не може чинити спротив, бо "це бажання з підсвідомості". У коментарях користувачі порадили їй зберігати спокій і не розповсюджувати паніку.

"Нічого не купив. Не сій паніку";

"Я ні чого не купляю у запаси, все буде супер";

"Я майже купив нову звукову карту для комп'ютера, не панікую".

Водночас Начальник управління контролю за благоустроєм міста Сергій Обшанський рекомендував депутатці ініціювати зміни в бюджеті та виділити кошти силам тероборони Чернівців.

Українська влада закликає не панікувати

Дмитро Кулеба заявив, що Україна зможе перемогти російську агресію, якщо громадяни "триматимуть голову холодною". Водночас, за його словами, "серце має бути гарячим".

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, на фоні заяв про ймовірний наступ Росії, запевнив, що Україна готова протистояти державі-агресору за будь-якого розвитку подій.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.



Текст публікації Тетяни Шепелько:​

Це бажання з підсвідомості й ти не можеш чинити спротив. Я купила сірники, сіль і пакет борошна 5 кілограмів. А що купили ви? Смайлик не ставлю, бо не знаю плакати чи сміятись.