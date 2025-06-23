Москва галасувала після ударів по Ірану, а зараз мовчить, – Зеленський про атаку на Київ

У ніч проти 23 червня Росія завдала масованого удару по Києву та області. Президент Зеленський прокоментував наслідки чергового воєнного злочину окупантів.

Глава держави нагадав, що Москва багато репетувала після того, як США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. У Кремлі кричали про "порушення міжнародного права", передає 24 Канал.

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Навмисне били по звичайних будинках

Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "Шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що лише у Києві зруйновано 5 звичайних багатоквартирних будинків. Станом на 10:00 окупанти вбили 7 людей. Триває розбір завалів на місці влучання у багатоповерхівку у Шевченківському районі, тому кількість жертв може зрости.

Президент уточнив, що пошкодження є у 4 областях. Для атаки ворог використав 352 дрони та 16 ракет, зокрема балістика з Північної Кореї.

Кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору,

– наголосив політик.