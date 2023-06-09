Еліти Росії вичікують: за якої умови можливий бунт проти Путіна

Серед російських олігархів та політичного істеблішменту в Росії все більше панують зрадницькі настрої та впевненість, що Росія не здатна перемогти Україну. Водночас від контрнаступу ЗСУ залежить, чи переростуть ці розмови у дії.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, досі немає відповіді, як буде ліквідований режим Путін, хоча у всіх є розуміння – і на Заході, і серед російських еліт, що залишати при владі безумного тирана неможливо.

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Путін переконує олігархів, що ще здатен перемогти

Путін не вірить у перемогу, а його свита розуміє, що воювати проти всього світу не вдасться. Звісно, що є частина російських олігархів, які зберегли величезні статки та відсиджуються у країнах арабського світу. Але вони також вичікують.

"Щодня їм Путін, чи його наближені повторюють, що Росія домовиться з Китаєм, США та Європою, що Україна не здатна перемогти й вони нібито змогли переконати у цьому її партнерів. Російські еліти це дезорієнтувало і вони продовжують вичікувати", – зазначив опозиціонер.

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Як тільки буде зрозумілий кінець війни, коли російська армія наближатиметься до поразки, лише тоді можливі бунти еліт та палацові перевороти. При цьому, пришвидшити ці події може лише вдалий контрнаступ ЗСУ, а не внутрішні чинники, на кшталт рейду РДК і Легіону "Свобода Росії" на Бєлгородську область.

"Наразі російська армія окупувала 20% української території. Зберігає сухопутний коридор до Криму. Все це змушує російські еліти вичікувати. Раптом Путіну вдасться перемогти? Раптом з ним знову почнуть говорити світові лідери? Саме тому, еліти вагаються і продовжують вичікувати вдалого моменту", – розповів Гудков.

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